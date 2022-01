Torsdag skal kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og Folketinget i en forespørgselsdebat tage stilling til, om to grundlæggende principper fra en tidligere debat om formidling af historien stadig gælder. Hvis de gør det, vil det sætte en ramme for, hvordan et kommende kolonihistorisk museum skal gribes an.