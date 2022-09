Planlagte britiske skattelettelser sender pund i frit fald

Den britiske pund dykkede til rekordlavt niveau, efter at finansminister spillede ud med nye skattelettelser.

Valutahandlere er flygtet fra den britiske pund, efter at Storbritanniens finansminister, Kwasi Kwarteng, spillede ud med en række nye skattelettelser.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

I de asiatiske markeder faldt den britiske pund helt ned til 1,035 amerikanske dollar. Det er ifølge nyhedsbureauet det laveste nogensinde.

Faldet sker, i takt med at valutahandlere forudser en dyb recession, og visse kommentatorer ifølge mediet Bloomberg frygter, at værdien af den britiske pund kan falde til at stå lige med den amerikanske dollar.

Den britiske finansminister lancerede sin nye plan allerede fredag, og kort efter begyndte den britiske pund at falde.

Planen indeholder blandt andet store skattelettelser for selskaber og erhvervsdrivende.

Kwarteng hævder, at planen vil sætte skub i den britiske økonomi.

- Det her er en hidtil uset pakke af skatteincitamenter til at selskaber kan investere, vokse og skabe arbejdspladser på tværs af hele landet, sagde Kwarteng ifølge avisen The Guardian fredag om pakken.

- Hvis vi virkelig skal vokse, er vi nødt til at sætte den private sektor fri.

Søndag var Kwarteng igen på pletten med varslinger om endnu flere skattelettelser for personer med høje indkomster. Det fik den britiske pund til at fortsætte med at falde.

/ritzau/