Polen og Tjekkiet slår til mod mistænkte russiske spioner

Polens sikkerhedstjenester siger torsdag, at de har gennemført en operation mod et russisk spionage-netværk sammen med den tjekkiske efterretningstjeneste.

Aktionen fandt sted, dagen efter at den tjekkiske sikkerhedstjeneste hævdede at have optrevlet et større russisk propaganda-netværk.

Ifølge polske og tjekkiske oplysninger var operationerne knyttet til en sag, hvor en polsk statsborger tidligere i år blev mistænkt for at spionere til fordel for Rusland.

- Den interne sikkerhedstjenestes operationer var led i en efterforskning af spionage-aktiviteter til fordel for Rusland vendt mod EU-lande og EU-institutioner, siger talsmand for den polske sikkerhedstjeneste Jacek Dobrzynski på sociale medier.

Han siger, at de russiske aktiviteter havde til formål at gennemføre Ruslands udenrigspolitiske mål, som blandt andet er at svække Polens og EU's internationale position.

De tjekkiske myndigheder meddelte onsdag, at de havde optrevlet et russisk finansieret netværk, som spredte russisk propaganda og forsøgte at udøve russisk indflydelse i europæiske lande og i EU.

Ifølge myndighederne i Tjekkiet brugte gruppen en radiostation til at udbrede informationer, som skulle svække EU og undergrave de kræfter, der sender penge til Ukraine.

/ritzau/AFP