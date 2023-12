Polens regering sætter statsmedier under likvidation

Polens kulturminister har onsdag aften sat tre af landets statsejede medier under likvidation, efter at landets præsident har nedlagt veto mod finansieringsplanen for medierne.

Det skriver ministeren, Bartlomiej Sienkiewicz, på det sociale medie X, som før var kendt som Twitter.

- På grund af Polens præsidents beslutning om at midlertidigt afbryde finansieringen af de offentlige medier, har jeg besluttet mig for at sætte selskaberne Telewizja Polska, Polskie Radio og nyhedsbureauet Polska Agencja Prasowa under likvidation, skriver han.

- I den nuværende situation vil sådan en handling sørge for, at selskaberne kan blive ved med at operere, gennemføre de nødvendige omstruktureringer og forhindre fyringer i de tidligere nævnte selskaber.

Ministeren siger videre, at likvidationsprocessen kan afbrydes når som helst af selskabernes ejer, som i alle tre tilfælde er den polske stat.

Det er kun en uge siden, at Donald Tusk, som er leder af det liberale og proeuropæiske parti Borgerplatformen, blev taget i ed som polsk premierminister.

Hans nye regering har lovet at genoprette "upartiskheden i polske medier".

Det er ifølge regeringen nødvendigt, efter at det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) i otte år har siddet på magten i Polen.

Kritikere har beskyldt Lov og Retfærdighed for at knægte domstolenes uafhængighed, forværre forholdet til EU og gøre statsejede medier til propagandaværktøjer. Især er kanalen TVP Info blevet beskyldt for at være partisk.

Lov og Retfærdighed-parlamentarikeren Joanna Lichocka skriver på det sociale medie X, at "Tusks regering ødelægger de polske medier".

- Det er en handling, som skader staten, skriver hun på X.

/ritzau/Reuters