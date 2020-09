Politi anholder 73-årig og andre demonstranter i Minsk

Maskeret politimand hev et rød og hvidt flag ud af hænderne på 73-årige Nina Baginskaja, som blev anholdt.

Sikkerhedsstyrker i Hviderusland har igen foretaget anholdelser af demonstranter i hovedstaden Minsk.

Men protesterne fortsætter mod præsident Aleksandr Lukasjenko. Han anklages for at have svindlet sig til en valgsejr ved et præsidentvalg den 9. august.

En gruppe kvindelige demonstranter råbte "Vores præsident er Sveta". Det er en henvisning til oppositionspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja, som demokratibevægelsen anser for at være valgets retmæssige vinder.

Politi slæbte mange demonstranter væk og tvang dem ind i store varevogne.

På sociale medier er der lagt optagelser af en maskeret politimand, som hiver et rød og hvidt flag ud af hænderne på den 73-årige Nina Baginskaja og tilbageholder hende.

Den 73-årige aktivist er blevet en central skikkelse i protesterne og sammenstødende med myndighederne, som ofte er blevet beskyldt for at slå og mishandle fredelige demonstranter.

Ifølge lokale medier blev Baginskaja løsladt igen senere på dagen.

Hviderusland, som er allieret med Rusland under præsident Vladimir Putin, har været rystet af protester og uroligheder siden præsidentvalget. Myndighederne hævder, at Lukasnjenko vandt en jordskredssejr ved valget. Han har styret sit land med jernhånd i 26 år.

Mindst seks journalister blev tilbageholdt af politiet ved lørdagens protester, oplyser den hviderussiske journalistorganisation.

Tikhanovskaja, som er i eksil i Litauen, skriver på sociale medier, at "vi har alle fortjent vor værdighed og borgerrettigheder. De må respekteres. Det ved vi, og derfor kan vi ikke stoppes", skriver hun.

Den 66-årige Lukasjenko, som en tidligere leder af et kollektivt landbrug, blev taget i ed ved en hemmeligholdt ceremoni til en sjette regeringsperiode.

/ritzau/Reuters