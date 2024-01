Politi holder rockerklubhus lukket i Nordjylland

Nordjyllands Politi forlænger opholdsforbuddet på en adresse i Nørresundby, hvor der ligger et rockerklubhus.

Det skriver politiet i et opslag på det sociale medie X.

Opholdsforbuddet har været effektivt siden september sidste år og er nu foreløbigt forlænget til 25. januar.

- Baggrunden for forlængelsen er, at der er fortsat er en verserende konflikt i rocker-bandemiljøet, og trusselsbilledet er uændret, skriver politiet.

Siden sommeren 2023 har der ifølge politiet været en voldelig konflikt mellem rockerklubben Hells Angels og den forbudte bande Loyal To Familia (LTF).

Derfor har politikredse rundt om i landet indført opholdsforbud på en række adresser, som man mener er bandetilholdssteder.

Når forbuddet næste gang står til at udløbe i Nørresundby, vil det have varet i lidt over fire måneder.

/ritzau/