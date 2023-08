Politi opfordrer forældre til at tage alvorssnak efter festival-uro

På baggrund af flere slagsmål ved Jyllinge Festival natten til lørdag opfordrer politiet til, at forældre tager en alvorssnak med de unge.

Det siger politiinspektør Thomas Tarpgaard i en pressemeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er helt uacceptabel adfærd, at man på den måde deltager i masseslagsmål, forsøger at befri en anholdt og kaster ting efter politiet. De unge skal forstå, at de skal efterkomme vores anvisninger og forlade stedet, når vi giver besked på det, siger han.

I alt 10 personer blev anholdt i forbindelse med slagsmål ved festivalens ungdomsområde. Slagsmålene bredte sig senere til andre dele af Jyllinge.

De fleste af de anholdte blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Men en enkelt blev sigtet for at have sparket en politiansat.

Ifølge politiinspektøren oplevede politiet også, at der blev kastet sten og flasker efter dem på stedet.

Mens der var uro i ungeområdet, har voksenområdet festet videre i god ro og orden, oplyste Asger Bechstrøm, som er vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, til Ritzau natten til lørdag.

Vagtchefen fortalte, at politiet valgte at lukke en fest i ungdomsområdet, på grund af urolighederne.

- Det har så ført til, at der har været slagsmål rundt omkring i byen. Der var et enkelt overfald ved Jyllingecenteret og et slagsmål bag en kirke i Jyllinge, lød det videre fra vagtchefen.

Festivalen, hvor omkring 5000 mennesker deltager, fortsætter lørdag.

I pressemeddelelsen skriver politiet, at det igen vil være til stede på festivalpladsen. Her vil politiet gå i dialog med de unge og forsøge at undgå et nyt sammenstød.

Politiet vil også tage en dialog med festivalens arrangører om sikkerheden, lyder det.

