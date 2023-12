Politi sætter videoovervågning op til nytårsfejring i Aarhus

Østjyllands Politi etablerer midlertidig videoovervågning på Store Torv i Aarhus i forbindelse med nytårsaften og -nat.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

- Vi vil igen i år have en ekstra opmærksomhed på de steder, hvor vi fra tidligere år ved, at der forsamles mange mennesker. Tv-overvågningen på Store Torv skal ses som et ekstra redskab i indsatsen for, at politiet kan sikre ro og orden på stedet, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i meddelelsen.

Overvågningen vil være i effekt fra klokken 18 den 31. december og frem til klokken 10 nytårsdag.

I samme tidsrum vil politiet også afspærre udvalgte veje i Aarhus.

Det skal sikre, at redningskøretøjer kan nå frem, hvis der skulle blive behov for det.

Afspærringerne sker i samarbejde med Aarhus Kommune, lyder det i pressemeddelelsen.

Der vil blive sat skilte op de steder, hvor der afspærres og overvåges.

Fejrer man nytår i Aarhus, vil man også kunne opleve en øget og synlig patruljemæssig indsats i byen.

Brian Voss Olsen udtaler i meddelelsen, at Østjyllands Politi vil være særlig opmærksomme på uforsvarlig affyring af fyrværkeri.

Derudover vil man også være opmærksom på typer af kriminalitet, som kan opstå, når mange mennesker er forsamlet på et lille areal.

Ifølge et kort, som politiet har delt i sin pressemeddelelse, vil der blandt andet være afspærringer ved Badstuegade.

