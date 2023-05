Politi: Tænk jer om - når i spiller musik i offentligheden

Sommeren er nær, og som temperaturen stiger, er der flere, der river Soundboks' med ud for at høre musik på offentlige steder.

Politiet henviser dog til, at man skal tænke sig om, når man drejer på volumenknappen. Ellers kan man risikere både at få en bøde og få konfiskeret ens musikanlæg.

- Vi ser desværre stadig, at nogle skruer for højt op for volumen på deres Soundboks, når vejret bliver varmere.

- Derfor vil vores patruljer også denne sommer holde øje med, at festerne ikke stikker af i byens grønne områder, så alle kan holde ud at være her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi Peter Dahl ifølge en pressemeddelelse fredag.

For at blive stillet en bøde eller konfiskation i udsigt kræver det, at man bryder reglerne og larmer så meget, at det er til væsentlig gene for andre.

- I bund og grund handler det om sund fornuft. Er du i tvivl, om du spiller for højt, så gør du det nok, siger Peter Dahl.

/ritzau/