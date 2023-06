Politi: Unge er opmærksomme på samtykke på Roskilde Festival

Det er med nysgerrighed og et positivt sind, at unge mennesker møder dialogen om grænser på årets Roskilde Festival.

Det fortæller politikommissær Rasmus Brink-Frendrup. Han leder et nyt tiltag på årets festival, hvor betjente opsøger unge for at oplyse dem om samtykke og sikkerhed under sex.

- Det er et nyt tiltag, som vi har indført, hvor fire betjente går rundt og opsøger unge i en forebyggende indsats på festivalen. Vi har set behovet for at have den hat på og ikke kun være til stede som politi, siger han.

De fire betjente, heraf to civile, er en del af et specialiseret team, der til dagligt arbejder med blandt andet partnervold og voldtægt og dermed er uddannede på området.

- Deres fokus er grænsesætning, samtykke og egen og hinandens sikkerhed på festival. Det er første år, vi prøver det af, og indtil videre er det bare rigtig positivt, siger Rasmus Brink-Frendrup.

Når betjentene møder ind på festivalpladsen mellem 12 og 20, placerer de sig i et område, hvor der er plads til at tale.

Og så begynder de ellers at hive fat i de unge. Betjentene har nogle ting med som for eksempel hoppemåtten, der bruges til at måle, om folk kan hoppe så langt, som det kræver at komme ind på Politiskolen.

- Det er altid fornøjeligt og noget, der giver mulighed for dialog med de unge. Det kan bruges til at tiltrække folk og er her, hvor snakken starter.

- Derefter bevæger vi os over til det, som vi egentlig gerne vil tale om - nemlig deres oplevelser, og hvilke overvejelser de har gjort sig om de her vigtige emner som samtykke under sex, siger Rasmus Brink-Frendrup.

Teamet er til stede på campingområderne alle dage for at være opsøgende og oplysende. Og responsen har været overvældende, fortæller Rasmus Brink-Frendrup.

- Det er en stor fornøjelse for vores betjente at snakke med de unge derude. Vi oplever en stor lyst og interesse for at tale om de emner, som kan være lidt svære - også selv om der er en festlig stemning, siger han.

Generelt har politikommissæren en oplevelse af, at de unge er blevet mere opmærksomme på grænseoverskridende adfærd - også på festivaler.

- Det er nogle rigtig sunde og gode overvejelser, de har haft forinden. Flere kvinder fortæller, at de inden festivalen har talt om grænser selv og opsat nogle "camp-regler" om, hvordan man skal begå sig i deres camps.

- Og faktisk er det lykkedes os at få flere af de unge fyre i tale om, hvordan de sikrer samtykke under samleje og under en seksuel akt. Det er vigtigt, at vi belyser det og klæder dem på til det, siger han.

Det er en del af en større forebyggende indsats i Midt- og Vestsjællands Politi med fokus på uønsket billeddeling på nettet, seksuel kommunikation og myter i forbindelse med sex.

- Håbet er, at vi bliver bedre og bedre til det her og kan klæde de unge mænd og kvinder bedre på til at gøre det rigtige, når de mødes ude under indflydelse af alkohol - så de gør sig de sunde, rigtige overvejelser og passer på hinanden.

Ud over teamet er der også en mobil politistation i området, hvor man kan henvende til.

Betjentene står ved den mobile politistation mellem 13 og 15, men ellers er de til at finde rundt omkring på pladsen mellem 12 og 20.

