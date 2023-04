Politiet anholder person for vold på metrostation i København

Fredag aften har Københavns Politi anholdt en person, som er blevet sigtet for at have begået vold på Nørreports metrostation natten mellem onsdag og torsdag.

Vedkommende vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør, skriver politiet på Twitter.

De seneste dage er en video af manden flittigt blevet delt på sociale medier. Her ses han overfuse en rengøringsansat på stationen. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge mediet bliver den ansatte blandt andet kaldt "sorte svin".

B.T. har tidligere fredag været i kontakt med manden, der ifølge mediet er 25 år.

Han fortæller, at han er rystet over sig selv, og hvad han har gjort.

- Jeg vil meget gerne have det budskab ud, at jeg er meget, meget ked af det her. Det er overhovedet ikke i orden på nogen som helst måde, siger han.

- Jeg er egentlig bare interesseret i at give en kæmpe, kæmpe, kæmpe undskyldning.

Han er anonym i historien, men mediet kender hans rigtige identitet.

Manden fortæller, at han ikke kan huske, hvad han har gjort den pågældende nat på metrostationen.

Det var hans mor, som gjorde ham opmærksom på det.

Manden påstår, at han ikke selv har fået set videoen, da han bliver kontaktet af B.T.

Desuden understreger han, at han på trods af sin kommentar til den rengøringsansatte ikke er racist.

Politiet har ikke yderligere oplysninger til sagen for nu.

/ritzau/