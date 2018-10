Politikere med i ikke-religiøs markering af folketingsåbning

Hvert år markeres Folketingets åbning med gudstjenesten. For første gang kommer der en ikke-religiøs pendant.

Når folketingsåret skydes i gang tirsdag, er det en dag, der er fyldt med traditioner som den årlige gudstjeneste og den officielle åbning af Folketinget.

For første gang vælger en række folketingspolitikere at markere dagen ved at deltage i en ikke-religiøs ceremoni.

Bag den står foreningen Humanistisk Samfund, der vil adskille kirke og stat.

- Vi vil gerne være med til at markere, at det er en vigtig dag for vores demokrati, siger Lone Ree Milkær, der er talsperson for Humanistisk Samfund.

- Der er ikke noget galt med en kirkelig ceremoni. Men vi vil gerne tilbyde et alternativ til de mennesker, som føler sig mere på linje med det humanistiske livssyn, som vi har, siger hun.

Humanistisk Samfund er en forening, der arbejder for et samfund, hvor alle livssyn er ligestillede.

13 politikere fra Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet deltager i ceremonien.

Det gælder blandt andre Rasmus Nordqvist (AL), der gerne vil markere det værdimæssige frem for det religiøse.

- Kirke og stat er adskilt, men vi har dog en folkekirke, og der bliver hvert år holdt en gudstjeneste. Måske det burde være mere adskilt, end det er.

- Jeg har aldrig deltaget i gudstjenesten, fordi jeg ikke mener, at man skal blande kirke og stat sammen, selv om jeg selv er medlem af folkekirken, siger han.

Ceremonien finder sted, efter at dronning Margrethe og Folketingets medlemmer har været til gudstjeneste og før den officielle åbning af Folketinget.

Både i Sverige og Island indgår der en lignende ceremoni som en del af det officielle program ved åbningen af landenes parlamenter. Håbet er, at det også kan blive en tradition i Danmark.

Ceremonien finder sted i Hofteatret klokken 11.

Åbningsdagen indledes med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10.

Første møde i Folketinget er klokken 12 med tale fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

/ritzau/