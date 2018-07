Politioperation i EU-lande optrevler forbryderarkæologer

Over 250 politifolk slog til samtidig og gennemsøgte huse i fire af de største EU-lande.

Over 25.000 arkæologiske genstande til en værdi af over 40 millioner euro (knap 300 millioner kroner) er blevet beslaglagt onsdag, hvor politi i Italien, Tyskland, Storbritannien og Spanien slog til samtidigt, skriver Europol i en pressemeddelse.

Over 250 politifolk slog til samtidigt. De gennemsøgte 40 huse i de italienske regioner Sicilien, Calabrien, Piemonte, Apulien samt Ehningen i Tyskland og i London og i Barcelona.

23 personer blev anholdt under de koordinerede politioperationer.

Efterforskningen, som har ført til optrevlingen af sagerne, blev indledt for fire år siden en særlig enhed inden for det italienske politi, som er specialiseret i smugleri af kulturværdier og kunstgenstande.

Den italienske enhed er blevet støttet af tilsvarende grupper i Spanien, Storbritannien og Tyskland.

Ifølge italiensk politi var gruppen, som har foretaget illegale udgravninger og smuglet kunstværker og arkæologiske genstande, meget velorganiseret. Den opererede inden for adskillige EU-lande.

I områder på Sicilien, hvor der er et stort antal arkæologiske udgravninger fra romerske og græske perioder, har lokale medlemmer af det organiserede, kriminelle netværk ulovligt opgravet arkæologiske genstande, som derefter blev smuglet ud af Italien med falske dokumenter om deres herkomst.

Genstandene blev siden solgt via auktionshuse i Tyskland og med hjælp fra folk i Barcelona og London.

Forud for dagens politioperationer var over 3000 arkæologiske fund og 1200 falske fund blevet beslaglagt af det italienske politi. Desuden blev over 1500 redskaber - blandt andet metaldetektorer - konfiskeret.

Sagen er en af de største af denne art i Italien nogensinde.

/ritzau/