Politiskud i ryggen på sort mand udløser nye protester i USA

29-årig mand blev skudt i ryggen på vej ind i firehjulstrækker. Det er uvist, hvad der førte til episoden.

Guvernøren i Wisconsin, Tony Evers, sætter Nationalgarden ind på grund af uroligheder og protester, som er opstået, efter at en sort mand blev skudt i ryggen af politiet.

Evers har samtidig indkaldt delstatens parlament til en særlig samling næste mandag.

Her ønsker han at få vedtaget lovgivning, der i højere grad skal gøre politifolk ansvarlige, hvis de udøver magt på farlig vis.

Den 29-årige Jacob Blake blev skudt i ryggen søndag eftermiddag lokal tid i byen Kenosha i Wisconsin.

Han blev hastet til hospitalet og er nu i stabil tilstand.

En video optaget af vidner, som ser episoden fra den anden side af gaden, viser, at Blake går rundt om en firehjulstrækker, mens politifolk følger efter ham - mindst én har pistolen rettet mod hans ryg. Betjentene råber mod Blake.

Herefter kan syv skud høres, da Blake, som lader til at være ubevæbnet, åbner bildøren. En kvinde hopper overrasket op.

Det er uklart, om politimændene ser noget i bilen, som får dem til at skyde mod Blake. Det er også uklart, om kun én eller begge betjente skyder, og hvor mange skud Blake bliver ramt af.

Videoen er siden blevet delt vidt og bredt på sociale medier. Folk er efterfølgende flokket til stedet, hvor han blev skudt.

Nogle demonstranter har antændt brande og kastet med mursten og molotovcocktails mod politiet. Det har fået myndighederne til at lukke offentlige bygninger.

Demonstranterne melder, at der er nye aktioner på vej mandag.

De involverede betjente er fritaget for tjeneste, mens en undersøgelse af episoden pågår.

Den demokratiske guvernør Evers har allerede fordømt det, som han kalder "overdreven brug af magt og omgående eskalering i mødet med sorte Wisconsin-borgere".

Pete Deates, præsident for politiets fagforening i byen, mener til gengæld, at det er "fuldstændig uansvarligt" af Evers at udtale sig på den måde, uden at fakta i sagen er belyst ordentligt.

Skyderiet mod Blake fandt sted, tre måneder efter at George Floyd døde efter en anholdelse, hvor en politimand satte sit knæ mod hans hals i over otte minutter. Floyds død satte gang i store protester mod politivold og racisme i hele USA.

Det nye skyderi har også ført til nationale reaktioner, blandt andet fra Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden.

- Og denne morgen vågner nationen op med sorg og vrede over endnu en sort mand, som er blevet offer for overdreven brug af magt, siger Biden i en meddelelse.

Omkring 200 medlemmer af Nationalgarden, der er en militær reservestyrke på delstatsniveau, ventes indsat mandag i Kenosha, melder kilder med kendskab til sagen.

Byen har for anden nat i træk indført et udgangsforbud fra klokken 20.00 om aftenen mandag til 07.00 om morgenen tirsdag.

/ritzau/Reuters