Polske militærfly sendes i luften efter angreb i Vestukraine

Polen har sammen med en række af landets allierede tidligt søndag morgen sendt flere militærfly i luften efter et russisk angreb i den vestlige del af Ukraine.

Det oplyser den operative kommando i det polske militær på det sociale medie X.

- Polske og allierede fly er blevet aktiveret, hvilket kan skabe larm i særligt den sydøstlige del af landet, lyder det.

Den sydøstlige del af Polen grænser op til netop Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Varslingssirenerne er tidligt søndag morgen blevet tændt i den ukrainske hovedstad, Kyiv, og i den vestlige region Lviv.

- Der er eksplosioner i hovedstaden. Luftforsvaret arbejder. Forlad ikke beskyttelsesrummene, skriver Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, på beskedtjenesten Telegram.

Polen oplyser ikke yderligere om, hvorfor militærflyene er blevet sendt i luften. Det er dog standard praksis for et militær at sende kampfly på vingerne, hvis et fly flyver ind over eller nærmer sig et luftrum uden tilladelse.

I Danmark er F-16-fly af typen Fighting Falcon døgnet rundt klar til at blive sendt på vingerne med det formål at afvise uønskede fly eller at assistere fly i problemer.

Rusland gennemførte natten til fredag et af de største angreb under krigen mod Ukraines energianlæg ifølge den ukrainske energiminister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det resulterede i, at mere end en million borgere mistede strømmen.

På baggrund af angrebet appellerede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, til, at Vesten leverer luftværn og ammunition, så landet kan forsvare sig mod de russiske angreb.

Rusland har på det seneste også været udsat for en række formodentlig ukrainske angreb. Blandt andet blev regionen Belgorod op til sidste weekends præsidentvalg angrebet.

/ritzau/Reuters