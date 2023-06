Popgruppen Blæst skyder Roskilde Festival i gang

"Sover Du Nu"? Ellers er det tid til at gå "All In" og "Kig' Op Fra Gulvet", når musikgruppen Blæst åbner Orange Scene på Roskilde Festival onsdag klokken 18.30.

Kender man ikke ovenstående sange, er det sandsynligvis, fordi "Juice" er det hit, som den fremstormende popgruppe er mest kendt for.

Siden sangens udgivelse i 2022 har bandet taget landet med storm. "Juice" vandt Årets Lytterhit til P3 Guld i 2022 og blev den mest spillede sang på radiokanalen samme år.

I september udgav gruppen sin første ep, "Stiv Kuling", der modtog gode anmeldelser fra blandt andet musikmagasinet Gaffa, der gav fem ud af seks stjerner.

Artiklen fortsætter under annoncen

I marts i år modtog gruppen Gaffa Prisen 2023 for Årets Nye Navn.

Gruppen havde planlagt en efterårsturné i slutningen af sidste år, men chokerede alle, da den aflyste de i alt 27 planlagte koncerter på grund af stress.

- Vi er blevet anbefalet at stoppe op, puste ud og trække nyt luft ind for igen at være klar til den næste tid, skrev bandet dengang i en pressemeddelelse.

Det betragtes af flere branchefolk som en del af en ny bevægelse, hvor det er blevet acceptabelt for musikere at tale om svære ting - og også at melde afbud, hvis overskuddet ikke er der.

Ud over Blæst kan nævnes sanger Tobias Rahim, der sidste år modtog hovedprisen på P3 Guld, men var nødt til at blive hjemme på grund af et angstanfald.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tobias Rahim indtager Orange Scene lørdag med hits som "Stor mand", "Når Mænd Græder" og "Mucki Bar".

Det bliver dog amerikanske Lizzo, der lukker og slukker Roskilde Festival fra Orange Scene lørdag aften. Hun er blandt andet kendt for "About Damn Time", der har været et stort hit blandt unge på det sociale medie TikTok.

Især de internationale navne har gjort indhug i årets festivalprogram.

Her kan nævnes Kendrick Lamar, Queens of the Stone Age, Lil Nas X, Tove Lo, Blur, Christine and the Queens og Rosalía.

/ritzau/