Popikonet Christina Aguilera bringer 00'erne til årets Smukfest

Den amerikanske popstjerne Christina Aguilera, der er en af poppens allerstørste stemmer, giver koncert på årets Smukfest i Skanderborg.

Det oplyser festivalen på det sociale medie Instagram.

- Dronningen af pop indtager bøgeskoven 2023.

- Du kan næppe have slået dine folder på et dansegulv de sidste tyve år uden at være stødt på Christina Aguilera, skriver Smukfest på Instagram.

42-årige Christina Aguilera skal optræde om lørdagen på festivalen den 5. august. Festivalen finder sted fra den 30. juli til 6. august 2023.

Christina Aguilera brød igennem med hittet "Genie in a Bottle" i 1999.

Det var på hendes debutalbum, hvor man også kan finde titler som "What a Girl Wants" og "Come On Over (All I Want Is You)".

Senere fulgte kæmpehits som "Beautiful", "Fighter" og "Ain't No Other Man".

Christina Aguilera har igennem årene solgt mere end 75 millioner albummer på verdensplan, og hun har udgivet ni albummer.

Hun har også samarbejdet med blandt andre sangeren Ricky Martin.

Og så indspillede hun sammen med rapperen Lil' Kim samt Pink og Mya hittet "Lady Marmalade" til filmen "Moulin Rouge".

I løbet af sin karriere har Christina Aguilera fået fem prestigefyldte Grammy-priser. Den første fik hun i 2000.

Hun har toppet Billboard-hitlisterne i 1990'erne, 2000'erne og 2010'erne, og hun har også modtaget en stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles.

I de senere år har Christina Aguileras musik været fokuseret mod det, som festivalens booker, Mikkel Xavier, over for Jyllands-Posten kalder "den latinamerikanske bølge".

Men det bliver de gamle velkendte hits, som Christina Aguilera tager med til Smukfest.

- Det, hun kommer med i skoven, er en hitkavalkade, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge Se og Hør gav Christina Aguilera senest koncert i Danmark i 2003.

/ritzau/