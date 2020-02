Populært karneval i Venedig bliver afbrudt af virusudbrud

De første tilfælde af coronavirus er bekræftet i Venedig, der har valgt at afbryde traditionsrigt karneval.

De sidste to dage af et traditionsrigt karneval i Venedig er blevet aflyst på grund af et igangværende udbrud af coronavirus.

Det oplyser guvernøren i Veneto-regionen, Luca Zaia.

Den populære turistby Venedig ligger i den norditalienske Veneto-region.

Venedigs karneval, der tiltrækker turister fra hele verden, begyndte 8. februar og skulle være fortsat mandag og tirsdag indtil 25. februar.

- Men efter i aften vil der være forbud mod Venedigs karneval, og det vil der også være mod alle andre begivenheder - herunder sportsbegivenheder - frem til og med den 1. marts, siger Venetos guvernør.

Programmet for søndag vil blive gennemført som planlagt, lyder det.

Tidligere på søndagen annoncerede guvernøren, at der var blevet bekræftet de to første tilfælde af coronavirus i Venedig.

Det nordlige Italien er blevet ramt hårdt af et igangværende udbrud af coronavirus. I Veneto er i alt 24 personer blevet smittet, mens 89 personer har fået virusset i naboregionen Lombardiet.

På landsplan er 132 personer blevet smittet af virusset i Italien.

Det er også to italienere, en mand og en kvinde, der er blevet de første europæere til at miste livet som følge af virusset.

Coronavirusset brød ud sidst i december sidste år. Udbruddets epicentrum var og er millionbyen Wuhan i det centrale Kina.

Siden begyndelsen på udbruddet er over 77.000 kinesere blevet smittet med virusset. 2445 kinesere har mistet livet på grund af det.

Coronavirus har spredt sig til omkring 30 lande over hele kloden.

Det hårdest ramte land ud over Kina er Sydkorea. Her er antallet af smittede steget drastisk de seneste dage. Fra lørdag til søndag gik antallet fra 433 til 602 smittede. Derudover er seks personer døde på grund af virusset.

/ritzau/