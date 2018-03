Powerægteparret Beyoncé og Jay-Z giver koncert i Parken

For første gang spiller det amerikanske powerpar koncert sammen i Danmark, når de gæster Parken til juni.

Powerægteparret Beyoncé og Jay-Z tager på fællesturné, og 23. juni giver de koncert i Parken i København.

Det skriver koncertarrangøren Live Nation i en pressemeddelelse.

Koncerten er en del af turnéen "On the Run 2’" som naturligvis er en efterfølger til Beyoncé og Jay-Z' fælles "On the Run Tour", der i 2014 strakte sig over 21 koncerter.

Kun to af dem var i Europa, begge i Paris.

Beyoncé var senest i Danmark i 2016, hvor hun gav koncert i Parken.

Billetsalget starter mandag 19. marts klokken 10 på livenation.dk og ticketmaster.dk.

Man kan maksimalt købe otte billetter per person.

/ritzau/