Præstesøn: Min far så ikke, at jeg kunne have det svært. Han havde travlt med at tage sig af alle de fattige og forhutlede

Christian Mohr Boisen voksede op som præstesøn i Helsinge, men hans barndom har gjort det vanskeligt for ham at tro og at hjælpe andre med svære betingelser. I næste uge udsender han sin selvbiografiske debutroman, "Helsingeevangeliet"