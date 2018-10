Preben Kristensen: Jeg bad Vorherre om at tage vel imod min far, selvom han ikke troede på Gud

Som dreng besluttede Preben Kristensen sig for at blive skuespiller, så han ville blive husket efter sin død. Nu spiller han titelrollen som Peer Gynt over hele landet

”Når jeg engang skal dø, og det sker jo måske,” siger Peer Gynt i Henrik Ibsens teaterklassiker. For andre er døden snarere det eneste, man kan regne med i livet. Sådan har dødsbevidstheden for eksempel fulgt skuespilleren Preben Kristensen, siden han var barn, selvom han siden er blevet kendt for sine muntre roller på teatre og som medlem af Linie 3. Titlen på skuespillerens biografi, der udkommer den 25. oktober, er da også ”Husk at være glad”, mens hans ansigt er alvorligt på teaterplakaten for ”Peer Gynt”.

Preben Kristensen spiller i øjeblikket titelrollen som den modne Peer Gynt på scener over hele landet, og det var netop også tanken om døden, som allerede i barndommen fik ham til at drømme om at blive skuespiller en dag:

”Jeg voksede op i et hjem i Skive med få midler, men med masser af kærlighed. Min mor arbejdede på en papirfabrik, og min far var murer og ofte arbejdsløs om vinteren, men jeg fik alligevel lov til at komme i biografen som de andre drenge om søndagen, og det var sådan, jeg besluttede mig til at blive skuespiller. For jeg syntes, at det var en helt urimelig tanke, at jeg skulle forsvinde en dag, så jeg ville gerne have, at der var nogen, der huskede mig,” siger Preben Kristensen og griner af sin egen tidlige forfængelighed, da vi mødes i Odense, hvor han fejrer en fridag med sin mand midt i turnéen.

Privatpersonen Preben Kristensen har også svært ved at identificere sig med Peer Gynt, der først for sent i livet – lige før døden – erkender, at han har spildt livet på at være sig selv nok. Selv blev Preben Kristensen derimod opdraget til at blive et anderledes ”ordentligt menneske”, da han voksede op i Skive.

”Jeg er blevet spurgt, hvor meget Peer Gynt, jeg har i mig, men det er meget lidt, for han tager alle de forkerte valg i livet, hvor han hele tiden fravælger kærligheden, og jeg synes, at jeg grundlæggende har valgt rigtigt og ufatteligt heldigt det meste af vejen,” siger Preben Kristensen, der har en vielsesring på hver hånd, så han altid kan huske kærligheden.

”Da jeg var barn, ville jeg gerne huskes som en stor skuespiller, men nu vil jeg bare gerne huskes for at have været et ordentligt menneske. Resten er ligegyldigt. Og mit forhold til døden har også ændret sig. Som ung opfatter man måske, at døden findes, men mere som en abstrakt størrelse, mens man i realiteten lever, som om man var udødelig. Men med tiden bliver døden jo mere virkelig, i takt med at man selv nærmer sig sidste salgsdato, og ens kære falder bort en efter en,” siger Preben Kristensen og tøver, inden han tilføjer:

”Det mest mærkelige er, at alt går videre, som om intet er hændt, når nogen dør, medmindre det er Kim Larsen. Jeg tror måske, at hans død mindede os alle om, at vi også skal dø. Men jeg kan huske, hvordan jeg ikke kunne forstå, hvorfor bilerne bare kørte videre, da min far døde for nogle år siden. For alt var gået i stå inde i mig. Selve døden har jeg det o.k. med, men optakten, der nogle gange kan være lidelsesfuld, kan jeg være rædselsslagen for at mærke på min egen krop. Men nu har jeg oplevet at sidde i et rum to gange, hvor et menneske er gået videre. Det var ikke rart, men det var heller ikke skræmmende.”

I dag er begge Preben Kristensens forældre døde, men han bliver mere og mere taknemmelig for den trygge opvækst, de gav ham.