Premiere på ny James Bond-film udskudt flere måneder

Fans af Agent 007 må væbne sig med tålmodighed, da den nye James Bond-film først får premiere i november.

Den nye James Bond-film, der har fået titlen "No Time to Die", skulle have haft premiere den 31 marts ved et stort event i London.

Fans af den britiske agent må nu vente flere måneder med at se Bond i aktion, da premieren er blevet skubbet til den 12. november.

Det oplyser producerne bag James Bond-filmen på det sociale medie Twitter.

Ifølge The Guardian opfordrede fans i åbent brev tirsdag, at de gerne så filmen blive udskudt på grund af udbruddet af coronavirus.

Den britiske skuespiller Daniel Craig vil igen indtage rollen som James Bond, og det vil formentlig også være sidste gang.

