Premieren på ny 007-film er udskudt til april næste år

Den 25. film om agenten James Bond er endnu en gang rykket - denne gang fra november til april 2021.

Den 25. film i rækken om den britiske agent James Bond er endnu en gang udskudt, lyder det i en udtalelse på filmens hjemmeside.

Filmen, som har fået navnet "No time to die", skulle have haft premiere i november, men nu er den udskudt til 2. april næste år.

Årsagen er coronapandemien, og udskydelsen sker, så filmen kan blive set i biografer verden over, lyder det.

Den skulle have haft dansk premiere 11. november, men en ny dansk premieredato ligger endnu ikke fast, oplyser SF Studios.

Det er ikke første gang, at filmelskere har måttet se den nye Bond-film blive udskudt.

Filmen skulle oprindeligt have haft premiere i Danmark dette forår, men som følge af coronaudbruddet blev datoen skubbet til november. Nu rykker den så igen til foråret næste år.

/ritzau/