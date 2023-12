Presset akutberedskab: Vent med at ringe 1813 hvis muligt

Region Hovedstadens Akutberedskab opfordrer til, at man venter med at ringe til akuttelefonen 1813, hvis det er muligt.

Det skyldes, at akuttelefonen modtager mange opkald mandag.

- Vent nogle timer med at ringe, hvis det er muligt - så vil køen være kortere eller væk, skriver regionens akutberedskab på det sociale medie X.

På Region Hovedstadens hjemmeside fremgår det, at der kort efter klokken 15 mandag er 10 til 15 minutters ventetid.

Omkring middagstid lå ventetiden på op mod en time.

På X fremhæver Region Hovedstadens Akutberedskab, at akuttelefonen 1813 er til akut sygdom og skader.

- Egen læge åbner 27. december. Ring 112 ved livstruende symptomer.

Til Berlingske oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab, at ventetiden tidligere på dagen lå på to timer, men at den er faldende.

- Vi har allerede nu aktiveret en styrket vagtplan, hvor ekstra mange medarbejdere møder ind til at hjælpe med telefonerne, og vi forventer, at ventetiden er nede i et lavere niveau inden for de næste par timer.

Fem luftvejssygdomme - heriblandt covid-19 og influenza - har spredt sig landet over den seneste tid, og det mærker man hos 1813.

- Vi minder om, at vi ikke giver podesvar eller ordinerer medicin til virusinfektioner, så de mange, der har influenza eller corona, kan vi desværre ikke gøre noget for andet end at opfordre dem til at blive i sengen og tage smertestillende, hvis de har muskelsmerter.

Ifølge TV2/Bornholm viser tal fra Region Hovedstadens Akutberedskab, at 1813 dagligt modtager mellem 2000 og 4000 opkald hen over julen.

I november drøftede regionen ved et ordinært møde bekymringerne om, hvordan akuttelefonen skulle klare presset i juleperioden.

Man blev enige om at mødes igen den 18. december til et ekstraordinært møde for at se, hvordan det stod til med bemandingen, skriver TV2/Bornholm.

Til mediet sagde Leila Lindén (S), som er næstformand i Region Hovedstadens sundhedsudvalg, at der var udsigt til en udfordrende jul i år.

Det skyldes, at mange af de praktiserende læger holder ferie mellem dem 23. december og 2. januar.

Der er en målsætning om, at 90 procent af opkaldene til akuttelefonen 1813 skal besvares inden for fem minutter.

