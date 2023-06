Prins Harry dropper retsmøde for at tage til datters fødselsdag

Prins Harry udeblev mandag fra et retsmøde ved High Court i London.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den britiske prins har lagt sag an mod Mirror Group Newspapers (MGN), som udgiver aviserne Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

Han sagsøger MGN for ulovlig aflytning af telefonsvarerbeskeder og andre forhold, som fandt sted mellem 1991 og 2011.

High Court svarer til landsretten i Danmark.

Ifølge Reuters lød det fra dommer Timothy Fancourt, at han var overrasket over prinsens fravær.

Imens sagde MGN's advokat, Andrew Green, at det var "helt ekstraordinært," at prinsen ikke var mødt op.

Andrew Green beskyldte desuden prins Harrys juridiske hold for at spilde rettens tid, skriver Reuters.

Han havde nemlig planlagt at krydsforhøre prinsen mandag.

Prins Harrys advokat, David Sherborne, begrundede prinsens udeblivelse med, at han skulle til sin datters toårs fødselsdag i Los Angeles, USA.

Han forventes at deltage i et retsmøde på tirsdag, hvor han ifølge Reuters skal besvare spørgsmål i flere timer.

Den britiske prins er en ud af over 100 kendte, som har valgt at hive MGN i retten for blandt andet ulovlig aflytning.

Også musikstjernen Elton John og skuespillerinden Elizabeth Hurley lagde sag an mod den britiske rådgiver. I 2019 indgik de dog et forlig med MGN, skriver ITV.

Prins Harry har været involveret i en anden retssag i Storbritannien, som blev afsluttet i maj.

I 2020 mistede han retten til politibeskyttelse, da han trådte tilbage fra sine officielle roller i det britiske kongehus i 2020.

Han har efterfølgende forsøgt selv at få lov til at købe sig til beskyttelse, men det har det britiske indenrigsministerium har dog været imod.

Argumentet lød, at rige personer ikke skal kunne købe sig til at have særligt trænede betjente som sine personlige bodyguards.

Prinsens advokater prøvede at få arrangeret en juridisk gennemgang af beslutningen, men det blev afvist af en dommer.

Dermed lykkedes det ikke prins Harry at få lov til at betale for sin egen politibeskyttelse, når han er i Storbritannien.

/ritzau/