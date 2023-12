Prins Harry får retssag mod avisen Mail on Sunday

En dommer ved Londons High Court, som svarer til den danske landsret, har fredag afgjort, at prins Harrys sagsanlæg mod avisen Mail on Sunday skal afgøres ved en retssag.

Harry, som er kong Charles' yngste søn, lagde sidste år sag an mod avisen, som havde hævdet, at han havde forsøgt at skjule en separat retssag mod den britiske regering omkring ophævet politibeskyttelse på grund af hans ændrede rolle.

Sagen er en af mange, som prins Harry og hans kone Meghan Markle har anlagt mod pressen siden 2019. De har blandt andet anlagt sager om brud på privatlivets fred, ulovlig praksis og falske historier om prinsen og hans familie.

Dommeren i sagen, Matthew Nicklin, siger i en skriftlig afgørelse, at en retssag vil blive indledt i 2024, medmindre der på anden måde kommer et forlig eller en forståelse i stand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dommerens afgørelse fredag gik imod prins Harrys ønsker om på forhånd at få afvist dele af det materiale, som Mail on Sundays forsvarere har forberedt.

Dommeren sagde, at avisens "ærlige mening" i forbindelse med forsvaret havde en reel mulighed for at blive anerkendt ved en retssag.

Retssagen er rettet mod ANL, som både er udgiver af Daily Mail og Mail on Sunday og andre britiske tabloid nyhedsmedier.

Meghan Markle har tidligere vundet et privatlivskrav mod ANL, efter at Mail on Sunday havde printet et uddrag af et brev, hun havde skrevet til sin far i 2018.

Prins Harry og hans hustru trak sig fra deres kongelige pligter i marts 2020. Prinsen føler sig "ulovligt og urimeligt behandlet", fordi han ikke er sikret politibeskyttelse, når han er Storbritannien.

Prins Harry har også tidligere sagsøgt ANL. Tilbage i 2020 sagsøgte han dem ifølge Reuters for injurier på grund af en artikel.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her blev prins Harry i en artikel beskyldt for at have forsømt Royal Marines, efter at han måtte træde tilbage fra sine ceremonielle roller.

Den sag vandt han, og ANL måtte undskylde og betale en erstatning til prins Harry.

Det er ikke kun Prins Harry, der har valgt at sagsøge ANL. Det har seks andre offentlige personer også gjort med samme grundlag. En af dem er sangeren Elton John.

/ritzau/Reuters