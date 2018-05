Prins Harry og Meghan har sagt ja til hinanden

Den britiske prins Harry har fået sin Meghan ved et bryllup, der blander britisk og amerikansk tradition.

Prins Harry og den amerikanske skuespiller Meghan Markle har sagt ja til hinanden i St. George's Chapel på Windsor Castle-slottet vest for London.

Parret holdt hånd under store dele af ceremonien i kirken, og da de efterfølgende kom ud til den ventende karet, udvekslede de et kys.

Ærkebiskoppen i Canterbury, Justin Welby, forestod vielsen i kapellet i Windsor.

Bruden ankom i bil til kirkens vesttrappe og gik ind i kirken kun ledsaget af brudepiger og brudesvende. Først halvvejs oppe ad kirkegulvet mødtes hun af sin kommende svigerfar, prins Charles, der førte hende det sidste stykke op til alteret og den ventende prins Harry.

Meghan var iført en flydende, hvid kjole designet af Clare Waight Keller fra det franske modehus Givenchy.

Både prins Harry og bruden smilede og lo - muligvis noget nervøse - da de havde givet hinanden deres ja. Der lød enkelte, spontane jubelråb i kapellet efter vielsen.

Under ceremonien talte også den sorte amerikanske biskop Michael Curry, der med sin engagerede prædiken i amerikansk stil fik flere af gæsterne i kirken til at trække på smilebåndet.

Et kor sang den amerikanske soulsanger Ben E. King's 1960'er hit " Stand by me".

Parret udvekslede ringe, da ærkebiskoppen havde erklæret dem mand og kone.

- Markles ring er lavet af et stykke walisisk guld, der er givet til hende af Hendes Majestæt dronningen. Prins Harrys ring er en platinring med en overflade med tekstur, hed det i en pressemeddelelse kort før vielsen.

Blandt de mere end 600 gæster, som overværede ceremonien var en lang række fremtrædende og celebre briter og amerikanere.

Deriblandt skuespiller George Clooney og hans kone, advokaten Amal Clooney, fodboldspiller David Beckham og hustruen, designer Victoria Beckham, sangeren Elton John og talkshowvært Oprah Winfrey.

Også en del af de medvirkende fra den tv-serie, som Meghan er mest kendt for, "Suits", er blandt gæsterne.

Op mod 100.000 tilskuere er stimlet sammen omkring Windsor Castle, hvor der er folkefest under klar blå himmel og høj sol.

Efter bryllupsceremonien køres brudeparret i åben hestevogn til St. George's Hall.

