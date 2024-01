Prins Harry opgiver sag mod britisk tabloidavis

Prins Harry har valgt at trække sit søgsmål mod den britiske avis Mail on Sunday tilbage.

Det skriver det britiske medie Daily Mail, der ligesom Mail on Sunday udgives af Associated Newspapers Ltd.

Sagen handler om en artikel fra 2022.

Den handler om, hvorvidt prins Harry selv har været villig til at betale for politibeskyttelse, efter at han trak sig fra sine officielle pligter i det britiske kongehus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge prins Harrys advokater var artiklen "et angreb på hans retskaffenhed og integritet".

En dommer ved den britiske domstol High Court bestemte i december, at prins Harry skulle betale udgifterne til håndteringen af sagen.

Det drejede sig om et beløb svarende til 422.500 kroner.

Han står dog nu til at skulle betale langt mere, skriver Daily Mail.

Foruden udgifter til sine egne advokater skal han også betale de omkostninger, avisudgiveren har haft, som lyder på 250.000 pund. Det svarer til over to millioner kroner.

I alt kan regningen ryge op på over 750.000 pund. Det svarer til lidt over 6,5 millioner kroner.

/ritzau/