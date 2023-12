Prins Harry skal betale sagsudgifter i strid mod britisk avis

En dommer ved den britiske High Court har mandag besluttet, at prins Harry skal betale udgifterne til håndteringen af en sag mod den britiske avisudgiver Associated Newspapers Ltd.

Det drejer sig om knap 48.500 pund - svarende til 422.500 kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Prins Harry har anlagt sag mod Associated Newspapers Ltd. på grund af en artikel i Mail on Sunday, der er én af udgiverens aviser.

Artiklen blev udgivet i februar 2022 og handlede om en juridisk strid mellem prins Harry og den britiske regering om hans politibeskyttelse og om, hvorvidt Harry selv har været villig til at betale for politibeskyttelsen, efter at han trak sig fra sine officielle pligter i det britiske kongehus.

Ifølge prins Harrys advokater var artiklen "et angreb på hans retskaffenhed og integritet".

Det er dommeren Matthew Nicklin ved High Court, der svarer til den danske landsret, der har afsagt kendelsen om betalingen af sagsomkostningerne.

Dommeren besluttede fredag, at der overhovedet skal føres en retssag.

Ved den anledning afviste Matthew Nicklin en anmodning fra prins Harry om på forhånd at få afvist dele af det materiale, som Mail on Sundays forsvarere har forberedt til retssagen.

Sagen begynder i 2024.

Prins Harry og hans hustru, Meghan Markle, trak sig fra deres officielle pligter i 2020 og flyttede derefter til USA.

Sagen mod Associalted Newspapers Ltd. er en af mange, som prins Harry og Meghan Markle har anlagt mod pressen siden 2019.

De har blandt andet anlagt sager om brud på privatlivets fred, ulovlig praksis og falske historier om prinsen og hans familie.

Prins Harry også tidligere sagsøgt Associated Newspapers Ltd. Tilbage i 2020 sagsøgte han dem ifølge Reuters for injurier på grund af en artikel.

Her blev Harry i en artikel beskyldt for at have forsømt Royal Marines, efter at han måtte træde tilbage fra sine ceremonielle roller.

Den sag vandt han, og avisudgiveren måtte undskylde og betale en erstatning til prins Harry.

/ritzau/