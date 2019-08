Prins Henrik-auktion er slut: Alle genstande blev solgt

Sidste hammerslag har i denne omgang lydt i salget af prins Henriks afrikanske og asiatiske samling.

Sidste hammerslag har lydt i salget af prins Henriks samling, og samtlige genstande er blevet solgt. Det oplyser Alexa Bruun Rasmussen, auktionarius og direktør for branding i auktionshuset.

- Jeg er positivt overrasket. Der var rigtig mange katalognumre, så jeg var ikke sikker på, om vi ville formå at komme ud til nær og fjern. Men efter første auktionsdag tænkte vi, at det her finder vi købere til, siger hun.

Folk kunne byde på i alt 883 genstande fra prins Henriks samling. Den indeholder figurer, masker, våben og meget andet fra afrikanske og asiatiske lande.

Auktionshuset Bruun Rasmussen, hvor samlingen var under hammeren, oplyser ikke, hvor meget samlingen i alt er solgt for. Det er fortroligt, fortæller Alexa Bruun Rasmussen.

Hun fortæller dog, at mange af genstandene er solgt for langt mere, end de var vurderet til.

- De er gået til både det dobbelte og tredobbelte af vurderingen. Der har også været enkelte på over det tidobbelte, siger hun.

Især to genstande tiltrak mange og høje bud: et kinesisk kar af grøn jade og en afrikansk maske af træ. Karret var vurderet til 75.000 kroner og blev solgt for 160.000 kroner. Masken var vurderet til 8000 kroner og gik for 60.000 kroner.

- Det store kar af jade gik til en dansker og bliver i Danmark. Den anden højdespringer var afbilledet på katalogets forside sammen med prins Henrik. Det har spillet en utrolig stor rolle, siger direktøren for branding i Bruun Rasmussen.

