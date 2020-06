Prins Henriks egne værker kommer på auktion

Dansk privatsamling af prins Henriks skulpturer kommer under hammeren 17. juni.

Snart bliver det igen muligt at byde på kunst, der trækker tråde tilbage til prins Henrik og hans vidtspændende kunstinteresse.

17. juni åbner auktionshuset Bruun Rasmussen for bud på 19 skulpturer, som prinsen selv har skabt.

Det skriver Jyllands-Posten.

Skulpturerne stammer fra en dansk privatsamling og forestiller både fabeldyr og forelskede par. Det fortæller Niels Raben, der er leder af Bruun Rasmussens afdeling for moderne kunst.

- På auktionen giver vi et interessant indblik i en mindre kendt side af prins Henriks virke. De udbudte værker vidner om hans vidtfavnende ouevre (livsværd, red.), der spænder over alt fra naturalistiske skildringer af mennesker over figurative fabeldyr til stram abstraktion, siger han til Jyllands-Posten.

Bruun Rasmussen har vurderet enkelte skulpturer til mellem 30.000 og 50.000 kroner.

Det gælder blandt andet et fabeldyr, der er lavet efter en af prinsens gravhunde. Skulpturen står til mellem 30-40.000 kroner, oplyser auktionshuset til avisen.

Ud over at prins Henrik var storforbruger af kunst, brugte han også selv tid som poet, maler og skulptør frem til sin død i 2018.

Siden er prinsens samling af flere omgange blevet sat til salg. På den første auktion i august 2019 blev alle 3000 genstande fra samlingen eksempelvis solgt.

