Oscarvindende instruktør kritiserede Israel i sin takketale. Siden er kritikken mod ham vokset

Jonathan Glazer vandt en Oscar for sin film "The Zone of Interest", men kritikken mod ham er vokset efter hans takketale, hvor han kritiserede Israels handlinger i Gaza. Det førte blandt andet til underskrivelsen af et brev af over 450 jødiske Hollywood-stjerner og filmfolk, der tog afstand fra hans udtalelser