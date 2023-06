Private virksomheder trodser anbefalinger om brugen af TikTok

Mere end seks ud af ti af danske lønmodtagere har ikke modtaget retningslinjer for brugen af det sociale medie TikTok på deres arbejdsgiverbetalte telefoner.

Det viser en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen (IDA) med 2044 respondenter i alderen 18-70 år.

Helt præcist angiver 63 procent af lønmodtagerne, at deres arbejdspladser slet ikke har taget stilling til brugen af mediet.

Undersøgelsens resultater bekymrer Jørn Guldberg, der er it-sikkerhedsekspert i IDA.

- Der er en ganske alvorlig sikkerhedsrisiko forbundet med at lade apps have nærkontakt med følsomme informationer på arbejdspladsen, siger han.

- Det bedste og mest simple råd er at forbyde alle apps, der ikke relaterer sig til arbejdsmæssige formål.

Samlet set angiver knap en fjerdedel af respondenterne, at de har fået forbud mod brugen af TikTok.

TikTok er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, der er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing.

Det fik i februar Center for Cybersikkerhed (CFCS) til at fraråde ansatte i staten at have appen installeret på tjenstlige enheder, herunder mobiltelefoner.

Samme opfordring gælder ikke i kommuner og regioner eller for virksomheder.

Undersøgelsen viser, at det i høj grad er offentlige arbejdspladser, der forbyder TikTok.

Således angiver 45 procent af offentlige ansatte, der har en arbejdstelefon, at de har fået forbud mod at installere appen.

Det samme gælder kun for 13 procent af ansatte i private virksomheder.

- Jeg tror, at man i privaten har brug for en reminder, for der er åbenbart brug for at få det at vide endnu en gang, før virksomhederne vågner op, siger Jørn Guldberg.

- Man kan ikke tillade sig at gøre hvad som helst, når det ikke er ens egen telefon, tilføjer han.

Sikkerhedseksperten understreger, at IDA ikke skal bestemme, hvorvidt folk vil overvåges eller ej.

Men han synes, at "Danmark mister værdi" på baggrund af tallene.

- Hvis vi vil styrke cybersikkerheden og beskytte os mod spionage, er vi nødt til at skabe en kulturændring, siger Jørn Guldberg.

- Arbejdsgiverbetalte telefoner skal alene fungere som et praktisk værktøj og ikke som et legetøj.

EU-kommissionen oplyste i februar, at det som ansat var slut med at have TikTok installeret på sin telefon.

CFCS har tidligere oplyst, at jo færre apps, der er installeret på en enhed, jo færre "potentielle sårbarheder og softwarefejl er der, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko".

