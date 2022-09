Privatfly med fire om bord frygtes at styrte nær Gotland

Et lille privatfly med fire passagerer om bord frygtes søndag at være på vej til at styrte ned nær den svenske ø Gotland.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Flyet skulle egentlig have landet i Köln i Tyskland. I stedet har det tidligt søndag aften dog kurs mod svensk luftrum.

Samtidig har luftfartsmyndighederne mistet kontakten til flyet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har passeret Bornholm og er på vej mod den sydlige del af Öland, siger Lina Buurstra, assisterende flyveleder ved Sø- og Flyredningscentralen.

Öland er en sydøstlig svensk ø, der ligger vest for Gotland.

- Vi har sat alle ressourcer ind. Det er et utrolig stort område, så vi tager i første omgang ud med fly for at alarmere bådene i området, når flyet begynder at tabe højde, siger Line Buurstra til TT.

Jagerfly fra Danmark og Tyskland har også været sendt i luften. Det oplyser Johan Wahlström fra det svenske Søfartsværket.

- Jagerfly fra Tyskland og Danmark har ikke kunnet se, at der sidder nogen i cockpittet, siger han til den svenske avis Aftonbladet.

Aftonbladet skriver klokken 19.30, at flyet befinder sig i 10.000 meters højde. Avisen tilføjer, at flyet ser ud til at tabe højde hurtigt.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver søndag klokken 19.15, at flyet menes at have brændstof til at flyve yderligere 20 minutter, inden det styrter.

Der er angiveligt fire personer om bord i flyet.

Ifølge data fra Flightradar er flyet lettet fra Jerez i det sydlige Spanien.

/ritzau/