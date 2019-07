Producer bag store Broadway-shows er død - 91 år

Hal Prince var blandt andet med til at skabe "The Phantom of the Opera". Onsdag døde han i en alder af 91 år.

Broadway-instruktør og -producer Hal Prince er død i en alder af 91 år.

Harold Princes pressetalsmand Rick Miramontez oplyser, at Prince døde onsdag efter kort tids sygdom i Reykjavik.

Hal Prince har stået bag talrige forestillinger - blandt andet "The Phantom of the Opera", "Cabaret", "Company" og "Sweeney Todd". Gennem sin karriere vandt han hele 21 Tony-priser.

Den markante Broadway-producer var blandt andet kendt for at være uforudsigelig og kompromisløs i sit valg af stof til scenen. Han valgte ofte udfordrende emner til sine musicals som historien om en morderisk barber, der bager sine ofre i tærter.

Undervejs har han været med til at skabe nogle af Broadways store musicalsucceser - først som producer på forestillinger som "The Pajama Game", ''Damn Yankees", ''West Side Story", ''A Funny Thing Happened on the Way to the Forum" og "Fiddler on the Roof."

Senere blev han instruktør og har stået for forestillinger som "Cabaret," ''Company", ''Follies", ''Sweeney Todd", ''Evita" og "The Phantom of the Opera."

Komponist Sir Andrew Lloyd Webber fortæller over telefon til AP, at man umuligt kan overvurdere betydningen af Prince for musicals.

Foruden Lloyd Webber har Prince arbejdet sammen med nogle af de mest kendte komponister inden for musicals. Det gælder Leonard Bernstein, Jerry Bock og Sheldon Harnick, John Kander og Fred Ebb, og den ansete Stephen Sondheim.

Tidligere har Hal Prince fortalt til AP, at han handler per instinkt.

- Jeg gør mig ikke det store i at analysere, hvorfor jeg gør noget, har han udtalt.

- Det er alt sammen instinkt.

Kun sjældent gik han videre med en idé for pengenes skyld, fortalte han. Og de idéer var "sikkert dårlige til at begynde med," lød det.

- Teater handler ikke om det. Det er om at skabe noget. Det faktum at nogle af mine forestillinger har gjort sig så godt er ren og skær held, har han sagt.

/ritzau/AP