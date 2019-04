Professionel spiller vandt millioner i Jeopardy

Nerver af stål, encyclopædisk viden og en fortid som pokerspiller sikrede ham rekordstor præmiesum i tv-show.

Den 34-årige James Holzhauer blev i denne uge millionær i dollar ved at medvirke i tv-quizzen Jeopardy. Ved sin medvirken i det populære tv-show nåede han en præmiesum på 1,06 millioner dollar (over syv milioner kroner).

Han er stadig med i programmet og vil måske forøge sin præmiesum betydeligt.

I tv-quizzen, hvor deltagerne skal svare på udsagn med et spørgsmål, har han slået rekorden ved at tjene en stor præmiesum hurtigere end nogen andre.

I tv-showets årtier lange historie er der kun en person, som tidligere har vundet over en million dollar. Det var en computerspecialist fra Utah, Ken Jennings, som deltog i 74 episoder af programmet i 2004.

Holzhauer har tjent over en million dollar på kun 14 optrædender i showet.

Ingen har endnu været tæt på at slå Holzbauer, som siger, at han har trænet i flere år på at gøre sig klar til sin medvirken i Jeopardy.

- Jeg begyndte i 2012 at tænke seriøst over, hvordan jeg kunne forberede mig, siger Holzhauer til BBC News i en mail.

Han tilføjer, at han har udforsket statistikker for at finde ud af, hvordan han bedst kunne forberede sig og blive god til at svare på quiz-spørgsmålene.

"Jeopardy!" er et af de ældste quiz shows i amerikansk tv. Det har været sendt siden 1964.

Holzbauer, som har studeret matematik ved Illinois' Universitet, har en stor leksikalsk viden. Han har forberedt sig på spørgsmål i uforudsigelige kategorier ved blandt andet at læse børneleksika.

Samtidig siges han at have nerver af stål og være god til at bevare overblikket, så han oftest trykker hurtigst på knapperne, når der skal besvares spørgsmål.

Han har afsløret, at hans strategi er præget af hans fortid som pokerspiller i Las Vegas, hvor han lært at satse hurtigt og stort.

Mange følger Holzhauer på skærmen og rockbands sender ham tweets, når han besvarer spørgsmål om dem.

/ritzau/AFP