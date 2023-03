Professor: Donald Trump bliver formentlig tiltalt tirsdag

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump overdriver sandsynligvis, når han på det sociale medie Truth Social skriver, at han vil blive anholdt tirsdag.

Det fortæller Derek Beach, der er professor ved Aarhus Universitet og ekspert i amerikansk politik og vælgeradfærd.

Donald Trump vil ikke blive anholdt, men vil blive tiltalt tirsdag og få en sag imod sig, siger han.

- Han vil formentlig blive anklaget for misbrug af kampagnepenge. Men han bliver altså ikke hentet med blinkende lygter og smidt i fængsel, siger han.

Amerikanske medier har den seneste uge rapporteret, at en tiltale mod Trump er på vej og vil blive offentliggjort inden for kort tid.

Tiltalen handler formentlig om, at Trump har betalt kvinder, som han har haft "seksuelt samvær" med, for ikke at fortælle om det offentligt.

Pornostjernen Stormy Daniels har tidligere hævdet, at hun har haft sex med Donald Trump, og at hun har fået 130.000 dollar før præsidentvalget i 2016 for ikke at afsløre det over for nogen.

- Det må man ikke. Det er en korruptionssag. Han risikerer at blive tiltalt for et forholdsvis alvorligt brud på kampagneloven, og hvad man må bruge penge på, siger Derek Beach.

