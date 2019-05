Professor får Blixenprisen for kritisk bog om vores forhold til skærme

Bent Meier Sørensen har modtaget Blixenprisen for sin bog "Skærmens magi," der kaster et kritisk lys over techgiganterne og den måde, mennesker sømløst gror sammen med skærme

Har man én gang forsøgt at tage en skærm fra en femårig dreng, der er godt i gang med at spille Minecraft, behøver man ikke at læse en hel bog om, at skærme er magiske. Det er åbenlyst.

Hvad der er mindre åbenlyst, er sammenhængen mellem denne magi og det verdenssyn skærmenes skabere, techgiganterne, udbreder.

Vi må holde op med at tro på, at teknologien alene tjener os godt.

Det er et af hovedbudskaberne i bogen ”Skærmens magi,” som professor Bent Meier Sørensen fredag den 24. maj 2019 blev hyldet for på Folketeatret i København, hvor han modtog Blixenprisen for ”Årets litterære fagudgivelse”.

Bogen er udgivet på Kristeligt Dagblads Forlag sidste år og blev af juryen fremhævet for sin originale kritik af techgiganternes dominans samt sit sprudlende, engagerende sprog.

”Jeg ønsker det magiske syn aflyst af et pragmatisk, hvilket kræver oplysning. Tech-guruernes filosofi er, at mennesker skal gro sømløst sammen med teknologien, og vi har skabt en fiktion om, at man lever et privat og nærmest sakralt liv med sin skærm,” sagde Bent Meier Sørensen, der er professor mso. ved Copenhagen Business School, i forbindelse med bogens udgivelse i et stort interview i Kristeligt Dagblad.

”I stedet for at tro på Vor Herre, så sætter vi noget, som kan sammenlignes med buddhismens bedemølle, i gang og gennemfører nærmest sakrale ritualer med skærmen, fordi vi har uddelegeret vores handlekraft til teknologien. Vi fortæller eksempelvis folk, at vi kan lide dem ved at give dem likes, og vi griner af en vits ved at forsyne den med en smiley,” siger han.

Bogen skal med hans ord bidrage til en mere ligelig kamp mellem den gamle verdens livsholdning og techguruernes forestilling om det fantastiske liv, der kommer med den nye gadget, de lige har opfundet.

Og det er det arbejde, Bent Meier Sørensen nu anerkendes for med prisen.

Blixenprisen hylder de største litterære præstationer i Danmark. Bag prisen står Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere i samarbejde med store dele af den danske bogbranche, og formålet med prisen er at skabe et fællesskab forankret i litteraturen og at hylde hele den branche, der arbejder for at berige os med litterære oplevelser inden for alle genrer.



