Profetisk portræt af terroristen

For 200 år siden kom Ivan Turgenjev til verden, og hans roman ”Fædre og sønner” er højaktuel læsning

Ivan Turgenjev blev født den 9. november 1918. Fra midten af 1850’erne og frem til begyndelsen af 1860’erne var Turgenjev Ruslands mest fremtrædende forfatter.

Turgenjev (1818-1883) kom fra en fornem familie, men hans mor var afstumpet. ”Jeg blev tævet dagligt for bagateller,” forklarede forfatteren. Og når den lille Ivan erklærede sin uskyld under pryglene, fik han beskeden:

”Du ved ganske udmærket, hvorfor jeg slår dig!”.

Barndommen prægede ham livet igennem. Turgenjevs seneste levnedsskildrer Henri Troyat hævder således, at den russiske forfatter med masochistisk fryd lod sig kue af sangerinden Pauline Viardot, som han fulgte i hælene over det ganske Europa.

Turgenjevs liv var dramatisk og omvekslende og præget af en rastløshed, som i perioder fik ham til at slå sig ned i blandt andet Paris og Baden-Baden. Ikke desto mindre skrev Turgenjev, at ”uden for nationaliteten er der hverken kunst, sandhed eller liv, der er ingenting, slet ingenting”.

Deri lå ikke, at nationaliteten var alt, men at den er udgangspunktet for alt. Derfor kunne Turgenjev nok forholde sig kritisk til hjemlandet, men han var ikke som mange andre liberale parat til at kaste vrag på sin russiske identitet. Da det russiske stavnsbånd blev ophævet i 1861, opsøgte forfatteren straks den ortodokse kirke i Paris for at deltage i en takkegudstjeneste.