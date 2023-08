Pussy Riot laver første egentlige museumsudstilling på Louisiana

Aktivistgruppen og kunstnerkollektivet Pussy Riot rykker fra 13. september ind på Louisiana med sin første egentlige museumsudstilling.

På det internationalt anerkendte kunstmuseum i Humlebæk vil den russiske gruppe, som er kendt for blandt andet regimekritiske punksange, give "et indblik i udviklingen af Putins Rusland de sidste ti år". Det skriver museet om udstillingen.

- Men det er et samtidsportræt set gennem kunstnernes øjne, gennem aktivisternes øjne. Og det er et andet blik end det, vi ellers kan se i medierne, siger museumsinspektør Tine Colstrup.

Udstillingen kommer blandt andet til at bestå af en præsentation af gruppens aktioner - for eksempel da fire medlemmer løb på banen under fodbold-VM-finalen i 2018. Derudover følges flere medlemmers flugt fra Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Pussy Riot opstod i 2011, og gruppen har hele vejen igennem stået i opposition til Ruslands præsident, Vladimir Putin, med punkoptrædener med både kritik af den ortodokse kirke og præsidenten.

Medlemmer af gruppen har også været idømt fængselsstraffe for deres virke.

Lousianias museumsinspektør mener, at en udstilling med gruppen ligger godt i forlængelse af museets "samfundsengagement".

- Mange vil nok kende Pussy Riot for deres meget farvestrålende performances, og det er i den grad kendetegnende for dem, siger hun.

- De opererer jo med farvestrålende elefanthuer, kjoler og forklædninger samt humor og kreativitet. De bruger humoren, farverne og poesien som våben.

- Danmark har lige sendt F-16-fly til Ukraine. I en af Pussy Riots aktioner kaster de med papirfly. Og det er måske meget rammende for den måde, som de laver magtkritik på, fortsætter museumsinspektøren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udstillingen løber frem til 14. januar 2023.

Her kan besøgende se frem til "en energisk cocktail af indtryk", forklarer Tine Colstrup.

- Udstillingen er en kakofoni af hundredvis af fotos, massevis af videooptagelser og håndskrevne tekster på væggene, der alt sammen dokumenterer de her aktioner, siger hun.

Der er tale om en udvidet udgave af en udstilling, som tidligere har været vist på et udstillingssted i Reykjavik.

/ritzau/