Putin opfordrer til samarbejde med Nordkorea på alle fronter

Ruslands præsident, Vladimir Putin, lykønsker lørdag Nordkoreas leder, Kim Jong-un, med 75-året for landets grundlæggelse.

Det gør han med en opfordring til, at Rusland og Nordkorea styrker deres forbindelser "på alle fronter".

- Jeg er overbevist om, at takket være vores fælles anstrengelse, så vil vi fortsætte med at styrke ... bilaterale forbindelser på alle fronter, skriver han i et brev, som den russiske regering har offentliggjort.

Amerikanske kilder har i denne uge fortalt avisen New York Times, at Kim senere på måneden vil rejse til Rusland for at mødes med Putin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Putin skal ifølge avisen være opsat på at sikre sig leverancer af våben fra Nordkorea til Ruslands krig i Ukraine.

Nordkorea sidder inde med store lagre af offensive våben, og det har ekspertise med kort- og langtrækkende raketter.

/ritzau/AFP