Putin-rivalen Navalnyj er flyttet til arktisk straffekoloni

Den fængslede russiske regeringskritiker Aleksej Navalnyj befinder sig i en straffekoloni i en arktisk del af det nordlige Rusland.

Det skriver hans talskvinde Kira Jarmysj mandag på det sociale medie X.

Navalnyjs advokat har set ham mandag, meddeler hun videre.

- Aleksej har det godt, skriver Jarmysj.

Der har de seneste uger været uvished om, hvor han befinder sig.

Lørdag udtrykte USA stor bekymring for Navalnyj, der anses for at være Ruslands præsident Vladimir Putins mest markante politiske rival.

- Vi opfordrer igen til, at han løslades omgående, og at den fortsatte undertrykkelse af uafhængige stemmer i Rusland stoppes, skrev USA's udenrigsminister, Antony Blinken, på det sociale medie X.

Navalnyj offentliggjorde i 2016 sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland i 2018, men fik aldrig lov til at stille op, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

I august 2020 blev han ramt af en livstruende forgiftning, som han beskylder Putin-styret for at stå bag.

Efter flere måneders behandling på et tysk hospital vendte han hjem til Moskva og blev ikke længe efter fængslet.

