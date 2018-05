QUIZ: Hvor meget ved du om kronprins Frederik?

Prøv din viden om kronprinsen med 15 spørgsmål

KLAUSULERET til offentliggørelse 18.05.18

Kronprins Frederik fylder 50 år lørdag 26. maj.

Her kan du teste din viden om landets kommende konge:

1. Hvor blev kronprinsen født?

a: Rigshospitalet

b: Amalienborg Slot

c: Fredensborg Slot

2. Kronprinsen har fire navne - hvilke?

a: Frederik Valdemar Henri Christian

b: Frederik André Henrik Christian

c: Frederik Alexander Henrik Christian

3. Hvor tog kronprinsen studentereksamen?

a: Ordrup Gymnasium

b: Øregård Gymnasium

c: Gammel Hellerup Gymnasium

4. Hvilken akademisk uddannelse har han?

a: Cand.scient.pol.

b: Cand.merc.

c: Cand.oecon.

5. Kronprinsen har studeret ved et udenlandsk universitet. Hvilket?

a: Oxford

b: Yale

c: Harvard

6. Ved studiet i udlandet var kronprinsen indskrevet under et andet navn. Hvilket?

a: Frederik Henriksen

b: Christian Frederiksen

c: Frederik Christiansen

7. Hvor mødte kronprinsen Mary, der nu er kronprinsesse?

a: Ved VM i fodbold i Sydkorea i 2002

b: Ved OL i Sydney i 2000

c: På en ferie i Frankrig i 1998

8. Hvad hedder kronprinsens svigerfar?

a: John Donaldson

b: Peter Donaldson

c: Tom Donaldson

9. Kronprinsen har gjort tjeneste i Frømandskorpset. Hvilket kælenavn - frømandsnavn - fik han i korpset?

a: Trofast

b: Pip

c: Pingo

10. I 1988 var kronprinsen involveret i en alvorlig bilulykke ved Cayx i Frankrig sammen med sin bror og to kammerater. Hvad skete der med kronprinsen, da bilen kørte af vejen, slog en kolbøtte og blev totalskadet?

a: Han blev slynget ud af bilen, landede i en vandkant og brækkede et kraveben.

b: Han slap med overfladiske snitsår.

c: Han sad fastspændt i bilen med hovedet nedad og fik hjernerystelse.

11. Hvilken bemærkelsesværdig sportspræstation stod kronprinsen for i sommeren 2013?

a: Han løb maraton i New York

b: Han gennemførte en ironman i København

c: Han cyklede Danmark rundt

12. Hvor friede kronprinsen til Mary?

a: Under et besøg i Grønland

b: Under et besøg på Marys fødeø, Tasmanien

c: På en weekendtur til Rom

13. Som 18-årig deltog kronprinsen i en længere ekspedition som hjælper for et filmhold, ledet af Søren Haslund-Christensen, der senere blev hofmarskal. Hvor foregik ekspeditionen?

a: Kenya og Tanzania

b: Bolivia og Peru

c: Mongoliet og Kina

14. Hvor høj er kronprinsen?

a: 178 centimeter

b: 183 centimeter

c: 188 centimeter

15. Kronprinsen har deltaget i VM i hvilken sportsgren?

a: Langrend

b: Ridning

c: Sejlsport

Svar: 1: a, 2: b, 3: b, 4: a, 5: c, 6: a, 7: b, 8: a, 9: c, 10: a, 11: b, 12: c, 13: c, 14: b, 15: c.

Kilder: Kongehuset.dk, portrætbogen "Under bjælken" af Jens Andersen, Wikipedia.

/ritzau/