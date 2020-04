Radio24 opgiver retssag og sætter punktum i omstridt dab-sag

Radio24syv, der sidste år sagsøgte Radio- og tv-nævnet, har opgivet at føre sagen på grund af pengemangel.

Radio24syv opgiver nu at føre en retssag mod Radio- og tv-nævnet på grund af mangel på penge til at føre sagen.

Det oplyser Radio24syvs advokat, Anders Nørgaard Jensen, over for Politiken.

- Vi er tvunget til at stoppe retssagen. Er der ikke økonomisk rygdækning, og sagen vokser sig stor, så er det økonomisk uforsvarligt for alle, siger han.

Meldingen kommer på dagen, hvor Rigsrevisionen i et notat til statsrevisorerne har konkluderet, at Radio- og tv-nævnet overordnet har fulgt reglerne i forbindelse med et udbud af en ny dab-kanal.

Selskabet bag Radio24syv valgte i november at sagsøge nævnet efter at have tabt udbuddet til radiostationen Loud.

Ifølge stævningen mente folkene bag Radio24syv blandt andet, at Radio- og tv-nævnets medlemmer havde været inhabile i sagen.

Men Rigsrevisionen har altså efter en længere undersøgelse af sagen konkluderet, at der ikke har været urent trav i forløbet.

Rigsrevisionens notat blev fredag sendt til statsrevisorerne, der anser sagen for at være afsluttet.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Radio24syvs tidligere direktør, Jakob Kvist.

/ritzau/