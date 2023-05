Radio4's lytternedtur fortsætter - værre end tidligere år

Radiokanalen Radio4 har i de første fem måneder af året haft det laveste ugentlige FM-lyttertal, siden kanalen gik i luften i 2019.

Det skriver fagbladet Journalisten, der har gennemgået lyttertallene fra analyseinstituttet Kantar Gallup.

I gennemsnit havde kanalen 242.000 ugentlige lyttere i de første fem måneder af 2023, viser gennemgangen.

I 2019 lå det ugentlige lyttertal på 411.000. Siden da er tallet faldet.

Således lå tallet på 304.000 i 2020, på 281.000 i 2021 og på 273.000 i 2022.

I et mailsvar til Journalisten fremhæver administrerende direktør for Radio4, Anne-Marie Dohm, at Radio4's andel af lyttere er fastholdt i årets fem første måneder, hvor den har ligget omkring 1,1 - 1,5 procent.

- Vi har fastholdt og styrket radioens position i en periode, hvor radiolytningen er faldet. Vi kan også se, at brugerne lytter i længere tid, selv om lyttetiden til radio er faldet, lyder det.

Anne-Marie Dohm har tidligere givet udtryk for en ambition om, at kanalen skal have 350.000 ugentlige lyttere.

/ritzau/