Radionævn udskyder beslutning om Radio24syvs frekvens

Radio- og tv-nævnet vil vente med at tage stilling til tildelingen af den fjerde FM-radiokanal.

Beslutningen om at uddele sendetilladelsen til den fjerde FM-radiokanal, FM4, udskydes.

Det har Radio- og tv-nævnet besluttet på et møde torsdag, oplyser det i en meddelelse.

I dag har Radio24Syv sendetilladelsen, men den udløber 31. oktober. Radio- og tv-nævnet har kun modtaget én godkendt ansøgning til at overtage sendetilladelsen.

Det er Radio FM4 A/S, som består af Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Herning Folkeblad, Radio ABC Holding, Skive Folkeblad, Flensborg Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordjyske Medier og Bornholms Tidende, der står bag den.

Men nu er beslutningen om tildelingen af sendetilladelsen udskudt.

Det skyldes den aftale, som danner grundlag for den nye socialdemokratiske regering, der er tiltrådt torsdag.

- Det fremgår af det politiske forståelsespapir udarbejdet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at der efter folketingsvalget ikke længere er et flertal bag medieaftalen, som danner grundlaget for udbuddet af radiokanalen, udtaler formanden for Radio- og tv-nævnet, Anne Kristine Axelsson.

Nævnet vurderer, at det kan "påføre statskassen et ikke-ubetydeligt økonomisk tab, hvis en ny regering eksempelvis måtte beslutte at tilbagekalde en allerede udstedt tilladelse til at drive den fjerde FM radiokanal."

/ritzau/