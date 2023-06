Radiostation undersøger upassende redigering af Ukraine-nyheder

New Zealands nationale radiostation har iværksat en undersøgelse og sendt en medarbejder på orlov.

Det sker, efter at en række nyhedshistorier på stationens hjemmeside om Ruslands invasion af Ukraine tilsyneladende er blevet redigeret med det formål at give "en falsk beretning af begivenhederne".

Radio New Zealand (RNZ), der er finansieret af staten, men har redaktionel uafhængighed, havde i søndags rettet 16 historier om Ukraine på sin hjemmeside som følge af det, radiostationen beskriver som "upassende redigering".

Historierne går tilbage til april i år.

De rettelser, som RNZ har foretaget i historierne, indikerer, at der er blevet ændret i de originale historier, så prorussiske fortolkninger af nogle af begivenhederne i Ukraine fremstår som fakta.

14 af historierne kommer fra nyhedsbureauet Reuters, mens en enkelt kommer fra BBC, der ligesom Reuters er britisk.

- Reuters har adresseret problemet med RNZ, som har indledt en undersøgelse, siger en talsperson for Reuters.

- Som anført i vores vilkår og betingelser kan Reuters' indhold ikke ændres uden forudgående skriftlig samtykke. Reuters er fuldt ud forpligtet til at dække krigen i Ukraine upartisk og præcist, tilføjes det.

BBC oplyser, at problemstillingen er et spørgsmål for Radio New Zealand, og at alle forespørgsler skal rettes til dem.

RNZ oplyser i en erklæring, at radiostationen fortsat er i gang med en grundig gennemgang og analyse af alle historier, som kan have været genstand for upassende redigering.

Ifølge RNZ er en medarbejder blevet sendt på orlov, mens undersøgelsen pågår. Vedkommende har heller ikke længere adgang til RNZ's computersystemer.

/ritzau/Reuters