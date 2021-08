Randers Teater viser et rørende indblik i kunstneren Sven Dalsgaards liv og kunst

Forestillingen har særligt sans for smukke scenebilleder og stærkt skuespil - og er et imponerende portræt af Sven fra Randers

Rummet er hvidt og sterilt, og i midten af scenen ligger kunstneren Sven Dalsgaard i en seng på hospitalet. Ved siden af står Randers Teater Kor i samlet gruppe, mens de enkelt og virkningsfuld lader os høre et messende ”du”, der leder tankerne hen mod lyden af en hjertemåler. Sven Dalsgaards krop er måske ved at dø, men kunstneren er ikke klar til at forlade denne verden, for der er stadig så meget kunst at skabe.