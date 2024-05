Rapper modtager dom i Spanien og aflyser Northside

Den spanske rapper Morad skal ikke optræde på den aarhusianske musikfestival Northside i juni. Han har nemlig været arresteret og har efterfølgende modtaget en dom i Spanien.

Det skriver festivalen på Facebook.

Northside har modtaget en besked fra rapperens team, som undskylder for ulejligheden.

- Vi er beklager meget at skulle meddele dette. Efter mange konsultationer med vores advokater og juridiske rådgivere står det nu klart, at det ikke bliver muligt at garantere kunstnerens optræden på Nortside lørdag den 8. juni.

- Vi har derfor besluttet, at det er bedst at aflyse showet i denne omgang, skriver teamet.

Northside understreger i første linje af opslaget, at der er en løsning på vej.

- Der er ikke megen tid, inden vi rammer Northside 2024. Ikke desto mindre arbejder vores bookere hårdt på at finde en erstatning, lyder det fra festivalen.

Northside Festival finder sted fra 6. til 8. juni i Eskelunden ved Aarhus Å.

Morad er dømt for at forstyrre den offentlige orden og for at opfordre til grov vold i 2021 i forbindelse med optagelser til en musikvideo i en by nær Barcelona i 2021, skrev det catalanske nyhedsbureau Catalan News i februar.

Naboer klagede over støjen i forbindelser med optagelserne.

Da politiet ankom, "blev de mødt af en stor gruppe af omkring 150 mennesker, som, da de så politiet, blev opfordret til at fornærme betjentene samt kaste æg og sten efter dem", lyder det ifølge Catalan News i retsdokumenter fra sagen.

Dommen lød oprindeligt på seks års fængsel.

Under forhandlinger mellem anklager og forsvarer blev straffen dog ændret til to års betinget fængsel, hvis Morad opgav sin ankeret og accepterede at skulle betale dagsbøder i to år. Det valgte han at takke ja til.

Morad skulle desuden betale for skaderne på i alt seks politibiler, der blev beskadiget under episoden.

