Rapperen Ye undskylder for kontroversielle udtalelser om jøder

Den amerikanske rapper Ye, der førhen var kendt som Kanye West, undskylder tirsdag for tidligere udtalelser, der af flere er blevet kaldt antisemitiske.

Musikeren har sendt undskyldningen, som er skrevet på hebraisk, ud på blandt andet det sociale medie X.

Her skriver han ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det ikke har været hans hensigt at såre folk.

- Jeg undskylder oprigtigt over for det jødiske samfund for ethvert uplanlagt udbrud. Det var ikke min intention at være sårende eller respektløs, og jeg fortryder enhver smerte, som jeg måtte have forårsaget.

- Jeg er forpligtet til at begynde med mig selv og lære af denne oplevelser for at sikre større følsomhed og forståelse i fremtiden, skriver Ye blandt andet i opslaget.

Han har tidligere hævdet, at underholdningsbranchen i USA er kontrolleret af jøder, og i et interview i 2022 hyldede han Hitler.

- Alle mennesker har en værdi, som de har bragt til bordet - især Hitler, sagde sangeren dengang.

Han tilføjede, at han godt kunne lide Hitler.

Udtalelser som disse førte blandt andet til, at flere af hans samarbejder med tøjfirmaer som Adidas og Gap blev afsluttet.

Samtidig har han i perioder været suspenderet fra flere sociale medier.

/ritzau/